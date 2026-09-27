Türkçe 10 ülkede sınıflara girdi

Yunus Emre Enstitüsü'nün "Tercihim Türkçe Projesi" ile Türkçe, yurtdışında 10 ülkede 245 okulda öğrencilerle buluştu. Türkçe; Polonya, Ukrayna, Romanya, Tayland, Bosna Hersek, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova, Pakistan ve Somali'de okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Projenin son uygulama noktası Bükreş'te 2024'te 6 devlet okulunda 450 öğrenciye Türkçe öğretilirken 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Romanya genelinde 25 okulda yaklaşık 1.500 öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında her yıl 20 binden fazla öğrenci Türkçe öğreniyor. Başkan Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar" ifadeleri yer aldı.

YABANCI SÖZCÜKLER DİLİMİZİ KUŞATMAMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir. Türkçemiz, bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısıdır. Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde dilimizi kuşatmasına karşı Türkçemizi çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatmak büyük önem taşımaktadır.