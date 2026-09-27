Türkiye’nin rotası istikrar ve büyüme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle düzenlenen kapanış programında konuştu.

EKONOMİ POLİTİKAMIZIN SÜTUNLARI ÜRETİM, YATIRIM, İSTİHDAM, İHRACAT: Başkan Erdoğan bir yandan bölgeye ve insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken diğer yandan Türkiye'yi risk ve tehdit ortamından uzak tutacak ekonomi politikalarını kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardıklarını belirten Erdoğan, ekonomi politikasının dört sütununu oluşturan üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attıklarını ifade etti. Çevreyi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyasının geleceğe güvenle bakabileceği bir iklim oluşturmak için gerekenleri yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 24 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR: Ekonomiye ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3.7 oranında büyüyerek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2.6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2.3 oranında büyüdüğünü belirten Erdoğan, böylelikle Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin şu anda dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı en büyük ekonomisi olduğunu söyledi. 2002'de 3 bin 616 dolar olan kişi başına gelirin yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18 bin 103 dolara çıktığını belirten Erdoğan, ekonominin büyüklüğünün cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İHRACAT 2025'TE 273.2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ: İhracat tarafındaki başarıların MÜSİAD ve iş dünyasının desteğiyle sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın 2025'te 273.2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. 2026 yılının ağustos ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 artarak 23.5 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar dolara erişildiğini söyledi. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar doların üzerine taşındığını ifade eden Erdoğan, yıllıklandırılmış hizmet ihracatının ise Ağustos ayı itibarıyla 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ettiklerini söyledi. Kurulduğu günden bu yana büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. MÜSİAD, 14 binden fazla üyesiyle, 60 bin işletmesiyle 3 milyon kişiyi istihdam ediyor.

YURTDIŞI YATIRIMLARI 70 MİLYAR $'A ULAŞTI

Doğrudan yabancı yatırımlarında sadece geçen yıl yatırımlarda 3.3 milyar dolar net giriş elde edildi. Yurtdışındaki Türk yatırımları 2025 yıl sonu itibarıyla 70 milyar doları buldu. Saymakla vaktin yetmeyeceği daha pek çok başarıya ve rekora MÜSİAD ile birlikte ulaştık. 20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Program'la sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.

168 BİN FİRMA İHRACAT YAPTI

İhracatçı firmaların sayısı başarıyı daha net gösteriyor. 2002'de ihracat yapan firmaların sayısı yalnızca 33 bindi. 2025'te tam 168 bin firma ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak- Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 16.2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu. Firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık. Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık.

SİYONİSTİN MASKESİNİ İNDİRECEĞİZ

"Gücü gücü yetene" düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurdu. BM hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a kadar içerisinde barışın, adaletin ve sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşlığı olmaz.

Gazze'de, Lübnan'da soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da biz doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyeceğiz. Hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz.

Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören; insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü olamaz. Bu kişilerin işledikleri cinayetlerin ve döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonları bulunuyor. İnşallah o günler gelecek.

Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hind Receb'in hesabı hukuk önünde sorulacak. Yemek kuyruklarında, kümeslerde, camilerde, okullarda ve hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı da adalete verilecek. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle bilin ki çocuklarımız da karşılaşacak. Şahsen son nefesime kadar adalet mücadelesi içinde olacağım.

Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazzeli kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi indi. Şahsımı ve Türkiye'yi ahlaksız iddialarla hedef almalarının sebebi bu. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut oldu hem de diğer ülkelere cesaret aşıladı. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderlerini tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

TSKGV'YE 39'UNCU YIL TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 39'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 39'uncu yılını canıgönülden tebrik ediyorum. Millî savunma hamlemize, savunmamızın millîleştirilmesine yönelik kritik hamlelere önemli katkılarda bulunan Vakfımıza bugüne kadarki hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, gelecekteki çalışmalarda başarılar diliyorum."