Vatandaşın üzerine neden yük bindirdiniz?

İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenip kooperatife üye olan ve büyük mağduriyet yaşayan SS Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a zor sorular yöneltti. Mağdur üyeler adına yazılı açıklama yapan kooperatif başkanı Ali Alpyavuz, İZBB'nin aldığı kararlarla kooperatife üye 1500 ailenin taşeron konumuna getirildiğini öne sürdü.

2 FARKLI SÖZLEŞME UYGULANDI

Alpyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Aynı belediye, aynı yıl, aynı şehirde iki farklı kooperatife neden iki farklı sözleşme modeli uyguladı? Neden İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlara "arsa payı satışı ve konut teslim", Vatandaşa "taşeronluk" modeli seçildi?" ifadelerini kullandı.

Farkın imzalanan sözleşmelerde somut bir şekilde görüldüğünü ifade eden Alpyavuz; "İZBB iştiraki Egeşehir sözleşmesinde bedel sabit ve tavanlı; inşaat, finansman ve gecikme riski Egeşehir A.Ş.'de. Yine bir başka belediye iştiraki olan İzbeton protokollerinde ise kooperatiften %6 kesin teminat istenmekte, binaların zamanında teslim edilmemesi hâlinde kooperatif üyelerine günlük ceza öngörülmekte. Neden çalışanlarınızın kooperatifi ile yapılan sözleşme şartları, İZBETON ile anlaşan 5 lokasyonda yaklaşık 1500 aile için uygulanmadı ? Neden 1500 aileyi taşeron konumuna getirdiniz; tüm inşaat yükünü, mali yükü ve hukuki belirsizlikleri kooperatif üyelerinin üzerine bıraktınız?" diye konuştu.

BELGELER ORTADA

Belgelerin ortada olduğunu belirten Ali Alpyavuz "25 Şubat 2022 tarihli İzbeton protokolünde kooperatifimiz "Yüklenici" olarak tanımlandı. 13 gün sonra, 10 Mart 2022 tarihli yer teslim tutanağında ise kooperatifimizin karşısına tek bir kelime yazıldı: 'Taşeron' Aynı belediye, yedi ay sonra, 4 Ekim 2022'de, İBB çalışanlarının üyesi olduğu S.S. İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi ile belediye şirketi Egeşehir A.Ş. arasında imzalanan sözleşmede kooperatifi "kooperatif" olarak tanımladı ve üyelerinin tek yükümlülüğünü yalnızca önceden belirlenmiş bedeli ödemek olarak belirledi. Ayrıca sözleşmeye göre, ahlaken değil, hukuk en İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki sorumlu oldu. Şu anda da olması gerektiği gibi inşaatlar Egeşehir sorumluluğunda devam ediyor" dedi.

TEK HATAMIZ GÜVENMEK

Tek hatası İzmir Büyükşehir Belediyesine güvenmek olan kooperatif üyelerinin hem para hem de zaman kaybederek bedel ödediğini belirten Alpyavuz " Kooperatifimizin İzbeton ve İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sürüyor. Hukuki değerlendirmeyi yargı yapacaktır; ancak kamu kurumlarının hesap verme sorumluluğu mahkeme kararını beklemez" dedi.