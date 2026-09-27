Yağlı güreş kupasında Başkan’a altın kemer

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti. Final öncesinde alana gelen Erdoğan, başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarı diledi. Organizasyonda Erdoğan'a altın kemer takdim edilirken, 11 yaşındaki 'Arap Osman' lakaplı Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu, Erdoğan'la tanıştırıldı.

Finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu, 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Başpehlivan oldu.

Osman Ali Davutoğlu'nun Tanzanya'da henüz 3.5 yaşındayken anne ve babasını kaybettiği belirtildi. Davutoğlu, dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilerek Türkiye'ye getirildi.