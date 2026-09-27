Yeni Partili vekil de Böcek’i dolandırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirilen yazışmalarda 5 milyon dolarlık para trafiğinin ve Muhittin Böcek'in tahliyesi lehine Adli Tıp sürecinde iş takibinin konuşulduğu belirlendi.



Telefondan çıkan görüntüde Arda Birinci'nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç'le samimi şekilde görüntülendiği görülüyor.

ÇÖZMENİZİ RİCA EDİYORUZ

Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki WhatsApp yazışmalarında yer alan bir mesajda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için devlet hastanesinden alınan raporun Adli Tıp'tan onaylanması amacıyla 5 milyon dolar ödeme yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı. Mesajda, söz konusu anlaşmanın Mustafa Erdem ile Murat Etöz arasında yapıldığı belirtilerek, Etöz'ün paranın kendisinde olduğunu söylediği, ancak ödemenin Erdem tarafından yapılacağının ifade edildiği aktarıldı. Yazışmada ayrıca Erdem'den Murat Etöz ile bir an önce görüşerek konuyu çözmesi istenirken, aksi halde Etöz'e ait HTS kayıtları ve görüşmelerin alınarak parti genel merkezine bildirileceği yönünde ifadeler kullanıldığı görüldü. Bir mesajda Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalar doğrultusunda 5 milyon doların kaynağı, paranın kim tarafından verildiği ve kimlere ulaştırıldığı, Adli Tıp sürecinde herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ile işin sonuçlanmaması üzerine paranın iade edilip edilmediği araştırılıyor. Bu kapsamda dijital kayıtların yanı sıra banka hareketleri, para transferleri, HTS kayıtları ve taraflar arasındaki iletişim trafiğinin karşılaştırılması bekleniyor.

BİZ KUMARA GİDİYORUZ

Birinci'nin telefonunda bulunan "Bacanaklar" isimli WhatsApp grubunda da Mustafa Erdem'in adına rastlandı. 17 Nisan 2024 tarihli yazışmada, telefonda "Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil" şeklinde kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajının gönderildiği görüldü. Mesajın ardından poker fişlerinin bulunduğu bir masa fotoğrafının paylaşıldığı, devamında ise "5000 söyle geliyom" ve "Seviliyorsunuz gençler" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi. Buradaki "CHP Antalya Vekil" ifadesinin, dijital materyaldeki telefon rehberinde Erdem'in kayıtlı olduğu isim olduğu, Erdem'in ise güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak bulunduğu görülüyor.

YENİDEN ADAYLIK İÇİN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA PARA YOLLADI

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu 'havala' yöntemiyle gönderdiğini, Özgür Özel'e 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini itiraf etmişti.

HIRS YAPTIM BORÇL ANDIM

Birinci'nin telefonundaki başka bir yazışmada ise kumar oynandığı ve borçlandığına ilişkin ifadeler yer aldı. "Oğuz'un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer" mesajının ardından "Çok mu verdin?" sorusuna "Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım" yanıtının verildiği görüldü. Yazışmanın devamında ise "Abi yalnız oynama artık" ve "Mekân değiştirelim biraz" ifadeleri yer aldı. Etöz'ün 5 milyon dolarlık para trafiğindeki konumu ve diğer şüphelilerle bağlantıları mercek altına alındı. Telefon trafiği, mesaj kayıtları ve mali hareketlerin karşılaştırılarak soruşturmadaki bağlantıların ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.