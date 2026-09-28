5 milyon dolarlık rüşvete savcılık el koydu

2024 seçimleri öncesi yeniden adaylığı için Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba tarafından milyonlarca euroluk rüşvet kıskacına alınan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Yeni Parti'li Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e de para kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine harekete geçti. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"İŞ TAKİBİ"

Soruşturmanın en dikkat çeken ayağını, Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde yapılan inceleme oluşturdu. Birinci'nin telefon ve diğer dijital materyallerinde Mustafa Erdem ile gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalar tespit edildi. Yazışmalarda, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde "iş takibi" yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi. Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun ardından 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği ifade edildi. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Dosyaya yansıyan yazışmalarda Murat Etöz'ün de adının geçtiği belirtildi. Söz konusu anlaşmanın Erdem ile Etöz arasında yapıldığı, Etöz'ün paranın kendisinde olduğunu söylediği ancak ödemenin Erdem tarafından yapılacağının ifade edildiği öne sürüldü. Yazışmalarda Erdem'den Murat Etöz ile görüşerek konuyu çözmesinin istendiği, aksi halde Etöz'e ait HTS kayıtları ve görüşmelerin alınarak parti genel merkezine bildirileceği yönünde ifadelerin bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında 5 milyon doların kaynağı, paranın kim tarafından verildiği, kimlere ulaştırıldığı ve Adli Tıp sürecinde bu yönde herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı araştırılıyor.

İADE EDİLDİ Mİ?

Ayrıca işin sonuçlanmaması üzerine paranın iade edilip edilmediği de soruşturma kapsamında inceleniyor. Bu kapsamda dijital kayıtların yanı sıra banka hareketleri, para transferleri, HTS kayıtları ve taraflar arasındaki iletişim trafiğinin karşılaştırılması bekleniyor.





KUMAR BORCU YAZIŞMALARI DA İNCELENİYOR

ARDA Birinci'nin telefonunda, 5 milyon dolarlık para trafiği iddiasının yanı sıra kumar oynandığı ve borçlanıldığına ilişkin yazışmaların da bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda, "Çok mu verdin?" sorusuna "Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım" şeklinde yanıt verildiği görüldü. Mesajların devamında ise "Abi yalnız oynama artık" ve "Mekân değiştirelim biraz" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör