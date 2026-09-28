Bakan Fidan, BAE'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BAE’de temaslarını sürdürüyor
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulundu.

Bakan Fidan, başkent Abu Dabi'deki temasları çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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