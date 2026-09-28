Bolu Belediyesi’ne zimmet operasyonu! 9 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 GÖZALTI

Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör