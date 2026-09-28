Bolu Belediyesi'ne zimmet operasyonu! 9 gözaltı
Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi ile bağlantılı firmalara yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturmasında dev operasyon düzenlendi. Aralarında kooperatif başkanı Cevat Çatladı ve Boltartek Genel Müdürü Bahadır Acar'ın da bulunduğu 9 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
9 GÖZALTI
Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.