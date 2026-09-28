Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, muhalefetin spekülasyon ürettiğini belirterek şunları kaydetti: "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli son derece güçlü, net ve kararlı açıklamalar yapmıştır. Bugün dünyada krizleri en başarılı şekilde yöneten, barış masasını kuran tek lider Cumhurbaşkanımızdır. Teşkilatlarımızın ve ittifakımızın ortak iradesiyle adayımız Erdoğan'dır." dedi. Gazze'deki soykırıma ve Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Çelik, "Netanyahu, BM kürsüsünde katliam propagandası yapacak biri değil; Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, İnsanlık Mahkemesi önünde insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle sanık kürsüsünde yargılanması gereken bir katil ve suçludur." dedi.
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