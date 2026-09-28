Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu" toplandı
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor
Haber Girişi