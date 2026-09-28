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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu" toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu" toplandı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu toplandı
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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