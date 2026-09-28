Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının sıcak başlıkları; Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve yeni yasama yılı öncesi hazırlıklar olacak. Dış politikada ise Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Kabinenin önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Güvenlik birimlerinin sahadan elde ettiği bilgiler doğrultusunda sürecin geldiği aşama değerlendirilecek.
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