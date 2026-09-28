Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan’ın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Karabağ'ı işgalden kurtarmak için mücadele eden şehit ve gazileri anarak, Karabağ'ın sonsuza kadar Azerbaycan toprağı kalacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü vesilesiyle resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaştığı mesajda Karabağ'ın azatlığı için canını ortaya koyan kahramanları yâd etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.
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