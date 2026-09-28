Kozinoğlu’nun cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Başsavcılık Tamer'in o dönem cezaevi kampüs doktoru olduğunu, Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığını açıkladı. Öte yandan Pana Film direktörü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

TIBBİ MÜDAHALEDE YOKTU

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski doktor Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Tamer'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşeceği öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş, dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi" ifadeleri kullanıldı. İddialara göre Turgay Tamer'in "El ve ayak iltihabı ve iltihab şişliklerinden dolayı yürümekte zorlandığı, bu nedenle ayaklarının kesilmesinin düşünaldüğü" ifade edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yürütülen geniş kapsamlı soruşturmadaki tek gelişme Tamer'in vefatı olmadı. Başsavcılık, dosya çerçevesinde Pana Film direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını duyurdu. Karademir, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör