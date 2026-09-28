Mersin’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahlı bir kişi tarafından silahlı ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahvehane çevresinde önlem alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.