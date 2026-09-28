Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı
Nazrin MALİKOVA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

47 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme"suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

GÖZALTI SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Çalışmalarda 47 şüpheliden 10'unun cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli, 25 Eylül'de gözaltına alındı. Ayrıca, söz konusu suçları işledikleri tespit edilen 5 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 38'e yükseldi.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 36'SI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 36 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUHSİN YAZICIOĞLU

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