Haberler

Gündem Haberleri

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 00:23 Son Güncelleme: 29 Eylül 2026 00:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

47 GÖZALTI KARARI Soruşturma kapsamında, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme"suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.