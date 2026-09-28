Preveze’de 488 yıllık gurur

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 27 Eylül 1538'de Haçlı ittifakını mağlup ederek Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiği Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen görkemli geçit töreniyle kutlandı. Sayıca üstün Haçlı kuvvetlerine karşı uygulanan askeri deha ile kazanılan bu tarihi zaferin yıl dönümünde, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek zaferin mimarı Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesini selamladı ve Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.

ETKİNLİĞİ ARTIYOR

Tarihi zafer ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla devletin zirvesinden ve bakanlıklardan peş peşe gurur dolu açıklamalar geldi: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve askeri heyeti Ankara'da kabul eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ecdadımızdan devraldığımız bu seçkin mirası yalnızca muhafaza etmekle yetinmiyor, çağın gereklerini bilim ve üstün teknolojiyle buluşturarak donanmamızın etkinliğini her geçen gün daha da artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk Denizcisi 488 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca görev yapmaya devam ediyor. Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz" denildi.



MAVİ VATAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın kahramanı denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN ANLAMLI MESAJ

Yayımladığı mesajla denizcileri kutlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı ve tüm kahraman denizcilerimizi rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın güvenliği için kararlılıkla görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

REHBERLİK EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Preveze ruhunun Mavi Vatan'daki enerji bağımsızlığı mücadelesine rehberlik ettiğini vurgulayarak, "Ecdadımızın yazdığı destanı dev enerji filomuzla taçlandırıyoruz. Adını Kaptan-ı Derya'dan alan sismik araştırma gemimizin de aralarında bulunduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye'yi inşa edene dek çalışacağız" dedi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz, Akdeniz ve Somali'de sürdürülen sondaj ve sismik arama faaliyetleriyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü pekiştiriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör