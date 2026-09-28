Sarıyer-Kilyos Tüneli yıl sonunda açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu sene sonunda açılacağını açıkladı. Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy ile Kapıkule arasını ise önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunacaklarını belirtti.
AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı'nda ulaşım yatırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şehir içi raylı sistem yatırımlarının ilgili belediyelerin sorumluluğunda bulunduğunu belirtti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarını ve Marmaray'ı kendilerinin üstlendiğini anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul'da 380 kilometre civarında raylı sistem var. Bunun 160 kilometreden fazlasını biz hayata geçirdik. Bir kısmını biz, bir kısmını da belediye işletiyor. İstanbul'da toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç var. İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devam ettirilmesiyle ilgili... O tüneli inşallah bu sene sonu itibarıyla açmış olacağız. Bu aslında tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz." Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı'nda ulaşım yatırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şehir içi raylı sistem yatırımlarının ilgili belediyelerin sorumluluğunda bulunduğunu belirtti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarını ve Marmaray'ı kendilerinin üstlendiğini anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul'da 380 kilometre civarında raylı sistem var. Bunun 160 kilometreden fazlasını biz hayata geçirdik. Bir kısmını biz, bir kısmını da belediye işletiyor. İstanbul'da toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç var. İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devam ettirilmesiyle ilgili... O tüneli inşallah bu sene sonu itibarıyla açmış olacağız. Bu aslında tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz." Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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