Selçuk Bayraktar’dan çağrı: Çocuklarınızla birlikte TEKNOFEST Güneydoğu’ya gelin

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST için hazırlıklarda sona gelindi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşlara "TEKNOFEST Güneydoğu'ya çocuklarınızla gelin" çağrısı yaptı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise, organizasyon kapsamında kente 1 milyon 200 binin üzerinde ziyaretçi gelmesinin beklendiğini açıkladı. TEKNOFEST Güneydoğu'nun başlamasına günler kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar vatandaşlara "çocuklarınızla gelin" çağrısı yaptı.

Bayraktar videolu paylaşımda, "'Geleceği omuzlayanlar' diye boşuna demiyoruz. TEKNOFEST Güneydoğu için son 4 gün. 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST'in Şanlıurfa ayağı için kent genelinde hazırlıklar sürerken, festival alanındaki çalışmalar da hız kazandı. Festival öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hasan Şıldak, T3 Vakfı ile kamu kurumları, belediyeler ve diğer paydaşların iş birliği içerisinde hazırlıkları yürüttüğünü ifade etti. Organizasyonun başlamasına kısa süre kala son hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Vali Şıldak, TEKNOFEST kapsamında 1 milyon 200 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Festival süresince oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı geniş kapasiteli otopark alanlarının hazırlandığını belirten Vali Şıldak, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti. Beş gün boyunca devam edecek organizasyonda gençlerin teknoloji projeleri, çeşitli yarışmalar ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenecek etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör