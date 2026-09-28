Sıfır Atık 9 yılda hayatımıza dokundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2017'de başlayan hareketin bugün sınırları aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 ile Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin yıl dönümü sebebiyle açıklama yayımladı. Dokuz yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "2017'de başlayan Sıfır Atık yolculuğumuz, bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü" ifadelerini kullandı.

ORTAK SES OLDU

Proje kapsamında bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bir fikirle başlayan bu değişim; evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır" değerlendirmesinde bulundu.

9 YILLIK BİRİKİM COP31'DE

Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararının bu yolculuğun küresel dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla, ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu dokuz yıllık birikim, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar, tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor; Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

DENİZLER TEMİZLENDİ

SIFIR Atık Projesi, Mavi Vatan'da da tarihi bir seferberliğin öncüsü oldu. Projenin Mavi Vatan ayağını kapsayan ve 2019 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi ile 7 yıldır 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanıyor. 2020-2024 yılları arasını kapsayan "Birinci 5 Yıllık Eylem Planları" başarıyla tamamlanırken, bu süreçte 245 bin ton deniz çöpü temizlendi. Yani; 2024 yıl sonu itibarıyla denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarılmış oldu. 2025-2029 yılları arasına yönelik "İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı. Sıfır Atık Mavi kapsamında Eylül 2026 itibarıyla denizlerden arındırılan toplam çöp ağırlığı 375 bin tona ulaştı.





90 MİLYON TON ATIK TOPLANDI

Emine Erdoğan himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, bugüne kadar 90 milyon ton atık ile ülke ekonomisine 365 milyar TL katkı sağladı. Bu süreçte İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer 2 trilyon litre su tasarrufu kayıtlara geçerken, Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi de önlendi. Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer (270 milyar kWh) enerji tasarrufu da önemli kazanımlar arasında yer aldı.

HEDEF İSRAFI KAYNAĞINDA ÖNLEMEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 9. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, 'atma, dönüştür' çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0'dan COP31'e" ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, "Yaklaşık 90 milyon ton atığın yeniden ekonomiye kazandırılması, aslında kayıp olarak gördüğümüz malzemelerin yeniden değere dönüşebileceğini gösteriyor. Asıl hedefimiz, kaynak kullanımını azaltmak, ürünlerin ve malzemelerin yaşam döngüsünü uzatmak, israfı kaynağında önlemek ve ekonomik sistemimizi daha döngüsel hale getirmektir" dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

SIFIR Atık Projesi, 2018'de BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021'de BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022'de Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024'te ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve 2026'da Green Organization tarafından toplamda yedi uluslararası ödüle layık görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör