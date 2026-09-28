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SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini isteyen SPK’nın yazısı ortaya çıktı. SPK, 131 fonun TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatılması ve tasfiyesine ilişkin idari kararların uygulanmaya devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine yönelik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. 42 kişi hakkında tedbir devam ediyor. 42 kişi arasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, RePie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 10:59 Son Güncelleme: 28 Eylül 2026 11:59

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı. KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNDU SPK Başkanı imzalı yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi. Yazıda ayrıca, SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

"TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN" SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi.