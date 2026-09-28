  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini isteyen SPK’nın yazısı ortaya çıktı. SPK, 131 fonun TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatılması ve tasfiyesine ilişkin idari kararların uygulanmaya devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine yönelik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. 42 kişi hakkında tedbir devam ediyor. 42 kişi arasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, RePie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor
Deniz YUSUFOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNDU

SPK Başkanı imzalı yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi. Yazıda ayrıca, SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

"TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN"

SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi.

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, SPK'nın 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ise ortadan kaldırmıyor. SPK'nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA! Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor

TEDBİRLER GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ederken; adli makamların bir taraftan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine, diğer taraftan ise mağdur yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci birlikte yürüttüğü belirtiliyor.

Muhammed Yarız

İŞTE O İSİMLER:

1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #FON SORUŞTURMASI #SPK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!