SON DAKİKA I Fon soruşturmasında yeni gelişme: SPK'dan 37 kişiye suç duyurusu
Son Dakika Haberleri... SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi, 24 kişinin lisansı iptal edildi.
Son Dakika Haberleri... Son Dakika Haberleri... SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi, 24 kişinin lisansı iptal edildi.
İŞTE İSİM İSİM O LİSTE:
Emre TEZMEN
Emir Münir SARPYENER
Abdülkadir ÖZKAN
Kerem ALKİN
Kadir BOY
Erdin ÖZEL
Ethem Umut BEYTORUN
Emre ALKİN
Haldün Saffet İNAL
Ecem Tuğçe AKÇAY
Bülent UYGUN
İbrahim BEKÇİ
Okan UZUNOĞLU
Furkan AÇAR
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Adem KARATEPE
Rüstem KARAKAYA
Ali CESUR
Anıl TOKAT
Mustafa Zeki KAYAHAN
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Ömer ERYILMAZ
Mehmet Nuri GÖKALP
Neda SOYDAN
Ayşe Seher AYDIN
Enes YAZICI
Feryal KÖKER
Müjdat EDE
Nilgül SARIÇALI
Oğuzhan ÖZERKAYA
Onur GÖĞEBAKAN
Orçun Berkay KAYA
Ahmet ÖZCAN
Halil İbrahim EGE
Muhammed YARIZ
Sezai BEKGÖZ
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