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SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Yapanın yanına kar kalmayacak!

SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Yapanın yanına kar kalmayacak!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'e düzenlediği resmi ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin, "Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapanın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir." dedi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonunun kuruluş takvimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun oluşmasındaki "müzakereci yöntemi" burada da izleyeceklerini bildirdi. "Erken seçim" tartışmaları hakkında da bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Eğer TBMM'de 360'tan fazla milletvekili seçimi yenilemek isterse ve hangi tarihte yenilemek isterse o yenileme süreci başlamış olur." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 13:57 Son Güncelleme: 28 Eylül 2026 14:05

Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'e düzenlediği resmi ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. FON SORUŞTURMASI: HEPSİNDEN HESAP SORULMALIDIR Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, hassas bir konu olduğunu ve çok büyük bir kitleyi ilgilendirdiğini söyledi. Kurtulmuş, "Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar, bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı. Meseleyi "helalleşmenin mümkün olmadığı" bir konu olarak tanımlayan Kurtulmuş, çok sayıda insanın gelecek hayaline el konulmasının "affedilemez" olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Ümit ederim ki, Türkiye ekonomisinin, sadece dar bir alanında, borsanın da dar bir alanında etkili olur ve kısa süre içerisinde alınan tedbirler sonuçlarını vererek de Borsa İstanbul selamete kavuşmuş olur." temennisinde bulundu. Türkiye'de ekonomik güvenlik konusunda en ufak bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği bir sürecin yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapanın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir." dedi. Soruşturmada bazı milletvekillerinin adının da geçtiği anımsatılarak, "Eğer savcılık süreci, yargısal boyuta taşırsa ve Meclis'e tezkere gönderirse bu dönem içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi tıpkı diğer yolsuzluk süreçleriyle karşı karşıya kalan milletvekillerininkine benzer bir şekilde karşımıza çıkacak mı?" diye sorulması üzerine Kurtulmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda Meclis Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif bulunmadığını dile getirdi.

Tezkerelerin Meclis Başkanlığı tarafından teamül gereği Karma Komisyona havale edildiğini anlatan Kurtulmuş, "Meclis henüz tatilde, bu konu Meclis'e gelmiş değil, herhangi bir fezleke oluşmuş değil. Fezlekeler geldiğinde de izlenecek süreç bellidir." açıklamasında bulundu. "TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ALANINDAKİ BÜYÜK BİR BAŞARISIDIR" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşması ile Netanyahu'nun BM Genel Kurul'undaki Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, Erdoğan'ın insanlık cephesinin kararlılığını vurgulayan ve soykırımcı Netanyahu ve çetesinden hesap sorulması konusundaki küresel vicdanı dile getiren bir konuşma yaptığını anlattı. Netanyahu'nun "köşeye sıkışmışlığın verdiği bir çaresizlikle konuştuğunu" belirten Kurtulmuş, Netanyahu'nun şimdiye kadar BMGK'deki en yoğun protestoya muhatap olduğuna işaret etti. "Bu, şimdiye kadar hiç olmamış bir şey." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bir tarafta siyonist ideolojinin geldiği nokta açısından büyük bir nefret oluştuğunu görüyor, bir taraftan da bir savaş suçlusu olarak ilan edilmiş bir hükümet başkanı olarak akıbetinin ne olacağını o salondaki reaksiyonla görüyor. Çok net söylüyorum, salondaki reaksiyon, 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail'in yaptığı soykırımlara karşı insanlığın vicdanının uyanışa geçmesidir. Artık hesap sorma vaktinin yaklaştığının göstergesidir. İsrail hükümeti, siyonist rejim oluşturduğu nefret dalgasında boğulacağını görüyor. Netanyahu'nun burada Türkiye'yi hedef alması, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması da bundan dolayıdır. Çünkü 7 Ekim'in hemen ertesi gününden itibaren, yani İsrail'in saldırıları başladığından itibaren en güçlü reaksiyonu ortaya koyan Türkiye'dir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır, bizlerizdir." 7 Ekim'den bu yana katıldığı bütün uluslararası toplantılarda çoğu ülkenin siyonist lobinin gücünden korktuğu için "gık dahi çıkaramadığını" zaman içerisinde bunun hızlı bir şekilde yön değiştirdiğini kaydeden Kurtulmuş, "Hangi uluslararası toplantıya gidersek gidelim neredeyse İsrail lehine konuşacak tek tük ülke dışında kimse kalmadı. Herkes bizim ortaya koyduğumuz noktaya geldi. Bu aslında Türkiye'nin diplomasi alanındaki büyük bir başarısıdır. İnşallah soykırımcı çetenin de cezalandırıldığını görmek nasip olur." diye konuştu. Kurtulmuş, "Acaba İsrail Netanyahu'dan kurtularak üzerindeki bu nefreti atmak gibi bir strateji içerisinde mi? Trump da buna dahil." şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: