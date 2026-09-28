Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın yargılandığı davada ilk celseden karar çıktı. Mahkeme, Göktaş’ın “suç ve suçluyu övme” suçlamasından beraat etmesine karar verirken, “dini değerleri aşağılama” suçlamasından 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından ise 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte Göktaş tahliye edildi.
İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 Temmuz günü tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis talepli iddianame düzenlenmişti.
TAHLİYE EDİLDİ
Davanın ilk duruşması İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Göktaş tahliye edildi.