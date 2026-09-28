Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi

İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 Temmuz günü tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis talepli iddianame düzenlenmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Göktaş tahliye edildi.