35 ilde uyuşturucu operasyonu: 264 şüpheli yakalandı 172’si tutuklandı!

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi.

172 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 653 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 172'si tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

653 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda 653 kg uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör