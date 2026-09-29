Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Millet söz konusu olduğunda tavırlarının belli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu da etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti. Erdoğan şunları söyledi: Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptı. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ MİLLETİMİZ: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyonlarca insanın yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlara mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.

TEREDDÜT GÖSTERMEYİZ: Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

SERMAYE PİYASASI DAYANIKLI: Türkiye bugün iki trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınavların üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

BU ZİHNİYETTEN FAYDA GELMEZ: Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla Batılı Avrupalılardan yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan, her zaman iddia ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır.



KAPATILAN FONLARIN TASFİYE SÜRECİ



Kapatılan fonların tasfiye süreci ile ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, oyun çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere ilişkiyi tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.



BM'DE YENİ DÜZENİN REÇETESİNİ PAYLAŞTIK



16'NCI kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı.



MUHALEFETİN KARA ÇALDIĞI ESER



18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanını yaşadık. Muhalefetin uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var? diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

İSTİHDAM EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINI: Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselttik.



DİPLOMASİNİN KALBİ TÜRKEVİ'NDE ATTI



Ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türkevi'miz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türkevi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik.

GÜVENLİ OKUL İKLİMİ: Güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik. Hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.



KÜLLİYE'NİN KONUĞU EYALET BAŞBAKANI

Başkan Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve heyetini Külliye'de kabul etti. Görüşme basına kapalı yapıldı. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör