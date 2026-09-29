CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne istifa şoku: 6 Meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Ataşehir’de CHP’den AK Parti’ye dikkat çeken geçiş yaşandı. Biri İBB Meclis Üyesi olmak üzere Ataşehir Belediye Meclisi’nin 6 CHP’li üyesi AK Parti’ye katıldı. AK Parti’ye geçen isimler arasında Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver yer aldı.
İBB ve Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz Sarul, bu akşam düzenlenen katılımla AK Parti'ye geçti.
Sarul ile birlikte Ataşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li 5 üyesi daha AK Parti saflarına katıldı. Böylece bu akşam parti değiştiren meclis üyesi sayısı toplamda 6'ya ulaştı.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN DİĞER MECLİS ÜYELERİ
- Sinan Emrah Yıldırım
- Fatih Evliyaoğlu
- Abdullah Aslan
- Cengiz Kayayurt
- Mehmet Alver