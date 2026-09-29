CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne istifa şoku: 6 Meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

İBB ve Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz Sarul, bu akşam düzenlenen katılımla AK Parti'ye geçti.

Sarul ile birlikte Ataşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li 5 üyesi daha AK Parti saflarına katıldı. Böylece bu akşam parti değiştiren meclis üyesi sayısı toplamda 6'ya ulaştı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN DİĞER MECLİS ÜYELERİ

Sinan Emrah Yıldırım

Fatih Evliyaoğlu

Abdullah Aslan

Cengiz Kayayurt

Mehmet Alver