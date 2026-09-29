Dünya meselelerine duyarlı bir kuşak yetişiyor

İbn Haldun Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış programı yapıldı. Başakşehir Külliyesi'nde düzenlenen programa İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Zambry Abd Kadir, İstanbul Vali Yardımcısı Abdulkadir Kula, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, bazı akademisyenler boyunlarına Filistin kefiyesi takarak katıldı.

"ÇINARLAR EKİYORUZ"

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 10 yılda hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Biz bir çınar ekmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Büyükler demiş ki 'Çınar ekenler, çınarın gölgesinde oturamazlar', çünkü sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan istifade edebilirler. Biz de İbn Haldun Üniversitesi'nde böyle görüyoruz. Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimağlar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanlarımız da bundan çok memnundur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak, sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesinin çalışmasını arzu ediyoruz. Dünyanın ihtiyacı olan bu güzide kurumun hedeflerine ulaşması için sabırla ter döken, gayret eden, saatlerini kütüphanelerde, masa başında dersliklerde geçiren öncelikle değerli akademisyen kadromuza, hocalarımıza ve siz öğrencilerimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah gayretlerinizde sizleri daim etsin. Allah sizlere güç kuvvet versin, muvaffak etsin" diye konuştu.

"ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Atilla Arkan da "Cumhurbaşkanımızın 5 sene önce söylediği gibi dünya beşten büyük ve sadece beşin menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyadan bahsetmek mümkün değil. İsrail Gazze'deki zulümlerini sürdürüyor. Burada en önemli mesele coğrafi temelli olarak bizim birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz. Terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin en önemli meselelerinden biri. En önemli mesele güvenin ve varsa var olan sorunların en iyi şekilde çözümü, buna yönelik modellerin üretilmesi" dedi.

'YAPAY ZEKÂYI BIRAKIN İLAHİ ZEKÂYA BAKIN'

İBN Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de "Yapay zekâ bütün dünyayı işgal etmiş durumda. Aziz gençler, siz yapay zekÓAyı bırakın ilahi zekânıza bakın. Kendi kendinizi geliştirmeye bakın. En önemli mesele budur. Bugün dünyada zenginliğin ölçüsü eğitilmiş insan enerjisidir" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör