Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı casusluk davasında tutukluluklarına devam kararı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. Hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülüyor.

TUTUKLULUKLARIN DEVAMI İSTENDİ

Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı ara mütaalasında sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluklarının devamına karar verdi.

Duruşma, 23 Aralık'a ertelendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör