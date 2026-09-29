Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Cengiz Avcı için yakalama kararı çıkarıldı.

Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz Avcı, özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle öne çıkıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında, Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunuyor.

Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!

12 MİLYARI SERMAYE PİYASASINDAN ÇIKARDI

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu belirtilen Cengiz Avcı'nın, son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi.

Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Avcı'nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturması kapsamında Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Aynı soruşturma kapsamında Avcı'nın mal varlığı hakkında da tedbir kararı verildi. Banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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