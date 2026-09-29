Haberler

Gündem Haberleri

Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!

Fon soruşturmasında Cengiz Avcı’ya yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Cengiz Avcı için yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 22:22 Son Güncelleme: 29 Eylül 2026 22:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz Avcı, özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle öne çıkıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında, Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunuyor.

12 MİLYARI SERMAYE PİYASASINDAN ÇIKARDI Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu belirtilen Cengiz Avcı'nın, son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi.