Gök vatana taze kan

Türkiye, savunmada yerlileşme hamlesi sayesinde envanterini, her geçen gün milli sistemlerle donatıyor. Bu çerçevede dün, Türk havacılığı açısından tarihi bir gelişme yaşandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk HÜRKUŞ-II teslimatı gerçekleştirildi.

İLK ETAPTA İKİ UÇAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'nin teslimatı ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. İlk etapta 2 uçak teslim edildi, yılın geri kalanında uçakların teslimatları sürecek. 2028 sonuna kadar toplam 55 uçağın teslimi planlanıyor. TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde tören düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRKUŞ'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini HÜRJET ve KAAN'a taşıyoruz.

Yani HÜRKUŞ projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı, daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti de kazandırdı. Bir uçağı tasarlamak ve üretmek kadar, ortaya koyduğunuz tasarımın emniyetini ve performansını kendi kabiliyetlerinizle doğrulayabilmek de önemli. HÜRKUŞ'un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirdik. 9 Eylül'de HÜRKUŞ'umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyon verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında, kendi uçağını test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştık" dedi. HÜRKUŞ'un temel eğitim kabiliyetlerinin yanı sıra hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilen çok yönlü bir platform olduğuna işaret eden Görgün, bu durumun uçağı uluslararası pazarda benzersiz bir seçenek haline getirdiğini kaydetti.

2027'DE HÜRKUŞ FİLOSU

Uçağın yüzde 80'lere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretildiğini söyleyen Görgün, "HÜRKUŞ'u seçen bir ülkeye, uçağımızla birlikte üzerinde görev yapan milli sistemleri de sunuyoruz. Böylece her ihracat, savunma sanayiimizin daha geniş bir kesimine kazanç olarak dönecek. Bugün teslim ettiğimiz 2 uçağı, planlanan takvim çerçevesinde yenileri izleyecek. 2027'de Türk Hava Kuvvetleri'nde HÜRKUŞ filolarını göreceğiz. 2028 sonuna kadar 55 uçağın tamamını envantere kazandırmayı planlıyoruz" dedi.



BU ALANDA 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, HÜRJET'ten KAAN'a, KAAN'dan daha ilerilere varacak olan bu serüvende elde edilen mühendislik bilgi ve birikimleri bugün ülkemizi bu alanda dünyadaki 4 ülkeden biri haline getirdi. Çok yakın tarihte aldığımız askeri tip sertifikasıyla yeni bir yetkinlik kazanan HÜRKUŞ'umuzu envanterimize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



SELAMLAMA UÇUŞU

Programın sonunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, HÜRKUŞ teslimat belgesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran'a takdim etti. Program, HÜRKUŞ'un gerçekleştirdiği selamlama uçuşuyla tamamlandı.





'HÜRJET VE KAAN'IN EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ'

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise, "HÜRKUŞ, Türk Hava Kuvvetleri pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. HÜRJET ve KAAN başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak, eğitim ve harekât süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır. HÜRKUŞ, yalnızca bugünün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır" ifadelerini kullandı.



İSRAIL BASININDA KORKUT 35 ALARMI

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücü İsrail'in gündeminden düşmüyor. İsrail basınında, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabet sürerken Ankara'nın savunma sanayiindeki gücünü bir kez daha sahaya çıkardığını belirtti. İsrail merkezli Mako sitesinde, Türkiye'nin KORKUT 35 sistemiyle savunma sanayiindeki kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi. KORKUT 35'in İHA'ları etkisiz hale getirdiği ve hareketli kara hedefini vurabildiği belirtildi. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör