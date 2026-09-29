Hedefler tam isabet

Hedefler tam isabet
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde sürerek hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin görüntüleri resmi medya hesabından paylaşarak, üç ülkenin müşterek harekât kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitimlerin sürdüğünü bildirdi. Paylaşımda, "Üç ülke, tek irade; güçlü koordinasyon, tam isabet" mesajına yer verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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