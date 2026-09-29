İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

Hüseyin Bozkurt Medicana Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt da Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile yaptığı görüşmeden şu şekilde bahsetti: "Yaklaşık bir yıldır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, bunların çoğunun profesör ve doçent olduğunu, batmak üzere olduğumuzu söyleyip yardım istedim. Sayın Başkan da yardım edeceğini belirtti."

Fatih Mehmet Bozkurt NUROL TOWER'DA 4 MİLYON DOLAR ELDEN NAKİT TESLİMAT Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan görüşmelerinin ardından aracı Adem Altuntaş'ın taleplerinin şekil değiştirdiğini belirten Fatih Mehmet Bozkurt, "Adem Bey bize tekrar dönüş yaptı. Taleplerin bu sefer nakde döndüğünü söyledi. 4 milyon doların belediye hesabına bağış yapılması gerektiğini, geri kalan 4 milyon doların ise elden verilmesi gerektiğini bildirdi. 05.06.2024 tarihinde 4 milyon dolar belediye hesabına yatırıldı. Geri kalan 4 milyon dolar ise Nurol Tower'daki Adem Bey'in ofisinde kendisine elden teslim edildi." diye konuştu.