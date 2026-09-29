İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. duruşmasında Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt savunma yaptı. Şişli’de yapımı tamamlanan hastane inşaatının onay süreçlerinde yaşanan rüşvet çarkı mahkemede belgelenirken, Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, mahkemedeki savunmalarında savcılıktaki ifadelerini de tekrarlayarak, ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını itiraf etti.
Duruşma savcısının çapraz sorgusunda sürecin detaylarını anlatan şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı İlker Bey tarafından resmi bir görevi olmayan Adem Altuntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini açıkladı. Bozkurt, aradaki gayriresmi trafiği ve ilk taleplerle ilgili, "Adem Altuntaş aradaki aracı arkadaştı. Bizi kendisine Belediye Başkan Yardımcısı İlker Bey yönlendirdi. İstanbul'un çeşitli yerlerinde; Üsküdar'da, Beylerbeyi'nde, Anadolu yakasında farklı noktalarda görüştük. Belediyenin ihtiyaçları çerçevesinde bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi taleplerle geldiler. Bu talepler fazla geldiği için kabul etmedik." şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU VE RESUL EMRAH ŞAHAN TRAFİĞİ
Taleplerin aşırı olması üzerine Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladıklarını belirten Fatih Mehmet Bozkurt ve Hüseyin Bozkurt, yaşadıkları sıkıntıları aktardıktan sonra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönlendirildiklerini ifade ettiler.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan
Fatih Mehmet Bozkurt, İmamoğlu görüşmesini, "Yönetim kurulu başkanımız randevu aldı. Nezaket görüşmesi gibi yaklaşık 10 dakikalık bir görüşmeydi, yetkinin Resul Emrah Şahan'da olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti" sözleriyle özetledi.