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  • İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. duruşmasında Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt savunma yaptı. Şişli’de yapımı tamamlanan hastane inşaatının onay süreçlerinde yaşanan rüşvet çarkı mahkemede belgelenirken, Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, mahkemedeki savunmalarında savcılıktaki ifadelerini de tekrarlayarak, ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını itiraf etti.

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!
Batuhan ALTINBAŞ
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Duruşma savcısının çapraz sorgusunda sürecin detaylarını anlatan şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı İlker Bey tarafından resmi bir görevi olmayan Adem Altuntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini açıkladı. Bozkurt, aradaki gayriresmi trafiği ve ilk taleplerle ilgili, "Adem Altuntaş aradaki aracı arkadaştı. Bizi kendisine Belediye Başkan Yardımcısı İlker Bey yönlendirdi. İstanbul'un çeşitli yerlerinde; Üsküdar'da, Beylerbeyi'nde, Anadolu yakasında farklı noktalarda görüştük. Belediyenin ihtiyaçları çerçevesinde bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi taleplerle geldiler. Bu talepler fazla geldiği için kabul etmedik." şeklinde konuştu.

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

İMAMOĞLU VE RESUL EMRAH ŞAHAN TRAFİĞİ

Taleplerin aşırı olması üzerine Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladıklarını belirten Fatih Mehmet Bozkurt ve Hüseyin Bozkurt, yaşadıkları sıkıntıları aktardıktan sonra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönlendirildiklerini ifade ettiler.

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Fatih Mehmet Bozkurt, İmamoğlu görüşmesini, "Yönetim kurulu başkanımız randevu aldı. Nezaket görüşmesi gibi yaklaşık 10 dakikalık bir görüşmeydi, yetkinin Resul Emrah Şahan'da olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti" sözleriyle özetledi.

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İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

Hüseyin Bozkurt

Medicana Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt da Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile yaptığı görüşmeden şu şekilde bahsetti: "Yaklaşık bir yıldır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, bunların çoğunun profesör ve doçent olduğunu, batmak üzere olduğumuzu söyleyip yardım istedim. Sayın Başkan da yardım edeceğini belirtti."

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

Fatih Mehmet Bozkurt

NUROL TOWER'DA 4 MİLYON DOLAR ELDEN NAKİT TESLİMAT

Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan görüşmelerinin ardından aracı Adem Altuntaş'ın taleplerinin şekil değiştirdiğini belirten Fatih Mehmet Bozkurt, "Adem Bey bize tekrar dönüş yaptı. Taleplerin bu sefer nakde döndüğünü söyledi. 4 milyon doların belediye hesabına bağış yapılması gerektiğini, geri kalan 4 milyon doların ise elden verilmesi gerektiğini bildirdi. 05.06.2024 tarihinde 4 milyon dolar belediye hesabına yatırıldı. Geri kalan 4 milyon dolar ise Nurol Tower'daki Adem Bey'in ofisinde kendisine elden teslim edildi." diye konuştu.

İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok itiraf: Şişli Belediyesi’ne 8 milyon dolar rüşvet!

"PARAYI VERDİĞİMİZ GÜN PROJE ONAYLANDI"

Çapraz sorguda duruşma savcısının "Peki daha sonra ruhsatı alabildiniz mi? Parayı verdikten hemen sonra mı onaylandı?" sorusunu Fatih Mehmet Bozkurt, "Aynı gün projeyi onaylattık." şeklinde cevapladı.

"BATMAK ÜZEREYDİK, ÇARESİZLİKTEN VERDİK"

Mahkemede söz alan Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt, 40 yıllık bir kurum olduklarını ve 15 bin çalışanlarının bulunduğunu vurguladı. Duruşma savcısının "İfadenizde bizden alınan haraç diye bahsetmişsiniz, bu ne demek?" sorusuna Bozkurt şu yanıtı verdi: "Gönül rızasıyla vermedik. Biz çok sıkışık bir ortamdayız. Bir yer açıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış. Mal sahibi takır takır parasını alıyor, hâlâ kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğimizin verdiği bir ifadedir bu. Resmi olan 4 milyon doları bankadan belediyeye gönderdik, diğer 4 milyon dolar ise elden verildi." Duruşmada Ekrem İmamoğlu sanıklara herhangi bir soru yöneltmedi.

#RESUL EMRAH ŞAHAN #EKREM İMAMOĞLU #İSTANBUL #ÜSKÜDAR #ŞİŞLİ

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