Maşak'taki FETÖ ağına 3 tutuklama
MALİ Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) sızıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bilgilerini sorgulayıp sistemdeki tüm verilere eriştiği tespit edilen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan eski MASAK Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK İstatikçisi Eda Aydoğan ve MASAK Gelir Uzmanı Güner Eke tutuklandı. MASAK
Programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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