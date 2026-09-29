Maşak'taki FETÖ ağına 3 tutuklama

Maşak’taki FETÖ ağına 3 tutuklama
Deniz YUSUFOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. MALİ Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) sızıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bilgilerini sorgulayıp sistemdeki tüm verilere eriştiği tespit edilen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan eski MASAK Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK İstatikçisi Eda Aydoğan ve MASAK Gelir Uzmanı Güner Eke tutuklandı. MASAK
Programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý