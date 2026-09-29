Milli Dayanışma ve Bütünleşme toplantısı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme toplantısı
Resul Ekrem Şahan
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Külliye'deki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesine vurgu yapıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CEVDET YILMAZ #MİLLİ GÜVENLİK KURULU

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