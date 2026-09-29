Milli Dayanışma ve Bütünleşme toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Külliye'deki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesine vurgu yapıldı.
Haber Girişi