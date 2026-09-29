Selçuk Bayraktar Şanlıurfa’da TEKNOFEST öncesi son hazırlıkları inceledi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Festivalin başlamasına kısa süre kala GAP Havalimanı'ndaki hazırlıklarda da son aşamaya gelindi. Ekipler, ziyaretçilerin karşılanması ve etkinliklerin düzenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SELÇUK BAYRAKTAR GAP HAVALİMANI'NDA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindeki heyet, festival öncesi hazırlıkları incelemek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bayraktar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte GAP Havalimanı'ndaki festival alanını gezerek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

"BÜYÜK FESTİVALE HAZIRIZ"

Vali Hasan Şıldak, incelemenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST Güneydoğu için yürütülen hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulundu. Şıldak, paylaşımında Selçuk Bayraktar ile birlikte GAP Havalimanı'nda festivalin son hazırlıklarını incelediklerini belirterek, "Teknoloji tutkunlarını buluşturacak büyük festivale hazırız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör