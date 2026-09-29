Siber suçlara darbe

Siber suçlara darbe
Kerim CENGİL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında son 5 günde 25 ilde yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklanırken, 92'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 milyon 300 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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