SON DAKİKA | AK Parti'ye yeni katılımlar! Rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan taktı
Son dakika haberleri... AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in bulunuyor.
Yeniden Refah'tan ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu yer alıyor.
AHaber CANLI YAYIN
Haber Girişi