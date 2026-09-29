SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. Fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182'ncisinde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bir emanet taşıyoruz. Bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere şanla şerefle teslim edeceğiz. Dünya var oldukça bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün hem de yarının yükünü taşıyoruz. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisini bağladığını sanan varsa büyük bir yanlış içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallerinde onuru ile hayata tutunmaya çalışan gariplerin, yoksulların haklarını savunmak için onların başını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın hakkını korumak için varız. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, ötelenmişlerin partisi olarak kurulmuştur. Dün neysek bugün oyuz, kurulurken neysek bugün de aynısıyız. Biz seccadelerini gözyaşları ile ıslatanların bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların bu hareketin başarısı için ailesinden işinden gücünden fedakarlık yapanların on milyonların partisiyiz.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör