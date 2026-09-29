SON DAKİKA | Yasa dışı bahise darbe! 36 gözaltı

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahise darbe! 36 gözaltı
DHA
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SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları ve yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlenen 45 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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