SON DAKİKA... Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında yağma ve dolandırıcılık soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.