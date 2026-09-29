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  • SON DAKİKA... Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında yağma ve dolandırıcılık soruşturması

SON DAKİKA... Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında yağma ve dolandırıcılık soruşturması

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında ‘yağma’ ve ‘kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında yağma ve dolandırıcılık soruşturması
Nazrin MALİKOVA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında yağma ve dolandırıcılık soruşturması

O İFADE ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl boyunca TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi. Savcılığın, Avcı'nın ifadesi doğrultusunda iddialara ilişkin soruşturma işlemlerini başlattığı belirtildi.

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