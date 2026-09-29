Subianto'ya COP31 daveti
Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, daha önce Antalya Diplomasi Forumu'na da katılan Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
Haber Girişi