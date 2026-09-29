TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ayrılıkçı ve ayrımcı dilden vazgeçilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Kurtulmuş'u Lizbon'da Portekiz Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marcos Perestrello, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve Portekiz Parlamentosu Genel Sekreteri Anabela Cabral Ferreira karşıladı. Kurtulmuş, SABAH Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

YENİ ANAYASA VE İÇTÜZÜK ÇAĞRISI: TBMM'nin 28. Dönemi, temsil oranı ve siyasi çeşitlilik açısından yeni bir anayasa yapmak için en elverişli Meclis. 150 yıllık anayasacılık tecrübesiyle bu Meclis bunu yapma gücüne sahiptir. Türkiye'nin sivil, çağdaş, kapsayıcı, kuşatıcı, demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Partiler uzlaşırsa bu yasama yılında da tamamlanabilir. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sözleri son derece olumlu. Anayasa, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve İçtüzük'ün demokratik bir revizyona ihtiyacı var.

SADECE ELDEKİ SİLAHI DEĞİL, ZİHİNLERDEKİ SİLAHLARI BIRAKMAK LAZIM: TBMM'de 467 oyla kabul edilen yasal düzenlemeye değinecek olursak Meclis bünyesinde kurulacak İzleme Komisyonu süreci millet adına "üçüncü bir göz" olarak takip edecek. Sürecin işlemesi için sahadaki gözlemler sonucu örgütün silah bıraktığının tescili, MGK kararı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Kurul'un adımları belirleyici olacak. Siyasetin süreci ağırdan aldığı iddiaları doğru değil. Sadece eldeki silahı değil, zihinlerdeki silahı da bırakmak lazım. Ayrılıkçı ve ayrımcı dilden vazgeçilmeli.

GÜNDEMDE SEÇİM YOK: Şu an Türkiye'nin gündeminde seçimin yenilenmesi gibi bir konu bulunmuyor.



NETANYAHU'YA TEPKİ:



İNSANLIK VİCDANININ UYANIŞI

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını değerlendiren Kurtulmuş, Netanyahu'nun salonda gördüğü tepkinin insanlığın vicdanının uyanışı olduğunu belirtti. Taze bir gelişme olan Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili soruları da yanıtlayan TBMM Başkanı, anlaşmanın herhangi bir savunma paktına alternatif olmadığını, bölge ülkelerini istikrarsızlıktan koruma amacı taşıdığını ve ilerleyen süreçte onay için TBMM gündemine gelebileceğini ifade etti.



KURTULMUŞ'TAN FON KRİZİNE İLK YORUM:



KİM HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIYSA BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ

Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar ve fon krizine değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, durumun son derece hassas olduğunu vurguladı. Dar gelirli vatandaşların birikimlerine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu insanlar 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır. Bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor, siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu, affedilemez fevkalade ciddi bir meseledir" dedi. Konunun ekonomik güvenlik boyutu olduğunu da belirten Kurtulmuş, savcılıkların soruşturmaları titizlikle tamamlayarak davaları açması gerektiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör