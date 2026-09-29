TBMM yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim saat 14.00'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Aynı günün akşamında TBMM'nin geleneksel açılış resepsiyonu da gerçekleştirilecek. Genel Kurulda ve resepsiyonda devletin zirvesi bir araya gelecek. Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünde dış politikadan ekonomiye kadar her alanda yapılanları anlatıp önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve izlenecek politikalara ilişkin mesajlar verecek. Milletvekillerine, önümüzdeki dönem TBMM'den beklentilerini de aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında "Terörsüz Türkiye", İsrail'in İran'a saldırısı sonrası karışan piyasaların ve özellikle artan enerji fiyatlarının vatandaşı en az etkilemesi için yapılanlara da vurgu yapacak. Erdoğan'ın, dezenflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajı ile birlikte dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücünü artıracak reçetelere de değinmesi bekleniyor. Sivil anayasa da başlıklar arasında yer alacak.



MECLİS'İN GÜNDEMİ YOĞUN

TBMM'NIN açılması ile birlikte öncelikli gündem maddesi Booking gibi büyük tatil siteleri ve Kızılay yasa teklifleri olacak. 2027 bütçesi de 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör