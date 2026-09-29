Teknofest Güneydoğu yarın başlıyor
Teknoloji, havacılık ve savunma sanayiinin önemli buluşmalarından biri olan TEKNOFEST Güneydoğu yarın başlıyor. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek festival öncesinde GAP Havalimanı'ndaki alanda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce yıllık tarihi ve kendine özgü mutfak kültürüyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, festival boyunca kentte ağırlanması beklenen çok sayıda ziyaretçiye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve STM yürütücülüğünde düzenlenecek festivalde Türkiye'nin geliştirdiği hava araçları ve savunma teknolojileri ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında Bayraktar KIZILELMA, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 başta olmak üzere çok sayıda hava ve kara aracı sergilenecek. Türk Yıldızları NF-5 uçaklarıyla, SOLOTÜRK ise F-16 ile gökyüzünde gösteri yapacak.
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