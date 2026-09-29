Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili süren soruşturmada 16 ilde operasyon düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayına ilişkin Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde, 45 farklı adreste operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
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