Yeni Parti’de yumruklar konuştu

Yeni Parti'de geçen ay ilan edilen kongre süreci, parti içerisindeki kaosu zirveye çıkardı. Bazı illerde usulsüzlük iddiasıyla seçim noktaları savaş alanına döndü.

İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer bir anda kavgaya tutuştu.

MERSİN'DE TUTUKLAMA

Mersin Mezitli İlçe Başkanlığı için yapılan seçimlerde karşıt gruplar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Ortalık bir anda karışırken, B.Y. isimli şahıs bir el havaya ateş açtı. Seçimde görevli polisler tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklanırken, silahına da el konuldu.

ESKİŞEHİR DE KARIŞTI

Eskişehir Odunpazarı'ndaki seçimlerde de ortalık yangın yerine döndü. Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'nın 3 oy farkla seçimi kazanmasının ardından yapılan itiraz salonda gerginliğe yol açtı. Tüm sandıkların yeniden sayılması talebi üzerine partililer arasında arbede çıktı. Küfürler ve tehditler havada uçuştu.

Trabzon Ortahisar seçimlerinde de ortalık karıştı. Seçimde oy pusulalarındaki geçersiz oy iddiaları nedeniyle taraflar arasında tartışma kavgaya döndü. Küfür ve tehditlere sahne olan süreçte taraflar güçlükle ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör