14 festival 12 milyon ziyaretçi

İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim alanlarından Şanlıurfa, milli teknoloji hamlesinin en büyük buluşması olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İLKİ 2018'DE DÜZENLENDİ

Milli Teknoloji Hamlesi'nin başlangıç festivali 2018'de İstanbul'da yapıldı. 550 bin ziyaretçi ağırlayan ilk festival 14 kategoride yarışmalar ve hava gösterileriyle büyük yankı uyandırdı. 2019'de yine İstanbul'da düzenlenen ikinci festival, 1.7 milyon ziyaretçiyle dünyanın en büyük teknoloji festivali ünvanını kazandı. 2020'de Gaziantep'te pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen festivalde etkileşim rekoru kırıldı. 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen festivallerde 4.5 milyon ziyaretçiyle rekor kırıldı.

GÖKTE HEYECAN HER YERDE COŞKU

Bugüne kadar düzenlenen etkinlikleriyle yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, Şanlıurfa'da da 5 gün boyunca her yaşa hitap eden aktiviteleri katılımcılarla buluşturacak. Havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak. Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da yer alacak. Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim sunulacak.

99 ÜLKEDEN YARIŞMACI

TEKNOFEST Güneydoğu, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara da destek sağlanacak. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. Başvuran 730 binden fazla takımdan ise 2 bini finale kaldı. Başarılı yarışmacılara 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Bu yıl Amerika, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvuruların yapıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Elektronik Harp Yarışması gibi 11 yeni kategori eklendi. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

İLKLERLE KAPILARINI AÇIYOR

TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan ilklerin başında, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Deneyim Alanı geliyor. Ziyaretçileri geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkaracak alan, Göbeklitepe'yi merkeze alan deneyimle başlayacak. 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde "Her şey nerede başladı?" sorusuna yanıt aranacak. TEKNOFEST kapsamında Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması Lansman ve Deneyim Alanı ilk kez gerçekleştirilecek. Üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik 2027'de düzenlenecek yarışma, Erdemir paydaşlığında gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında bu yıl oluşturulan alanlar içerisinde Tecrübe Sergisi de yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör