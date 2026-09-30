380 milyonu belediye başkanı adına istediler
İstanbul'da ulaşımını çileye çeviren İETT'deki tükenişin nedeni olan rüşvet ve yolsuzluk itiraflarla kanıtlandı. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasında, tutuksuz sanık Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Remzi Baka da savunma yaptı. Duruşmada savcı, Baka'ya belediye adına İbrahim Bülbüllü'ye ödenen 380 milyon lirayı ve paranın kim adına alındığını sordu. Baka, "Üst yönetim adına talep edilmişti" şeklinde cevap verdi. Savcının "Üst yönetimden kasıt kim peki?" sorusuna ise "Üst yönetimden kasıt, belediye başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" cevabını verdi. Remzi Baka, "İETT'deki ihalelerle ilgili İBB Başkan Danışmanı Bülbüllü, 380 milyon TL istedi. Kabul etmeseydim, zorluk çıkaracaklardı" diye konuştu.