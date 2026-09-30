8 milyon dolar verdim aynı gün onay aldım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı süreçlere yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının görülmesine devam edildi. Davanın 2. celsesinin 25. duruşmasında, Şişli'deki hastane projesinin ruhsat süreçlerinde yaşanan rüşvet çarkı mahkemede resmen belgelendi.

'ELDEN NAKİT VERDİM'

Duruşmada savunma yapan Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, hastane ruhsatını alabilmek için toplam 8 milyon dolar (4 milyon doları banka aracılığıyla resmi bağış, 4 milyon doları ise elden nakit olmak üzere) ödemek zorunda bırakıldıklarını itiraf etti.

Sanıklar, süreç içerisinde Şişli Belediyesi ve aracı konumundaki kişiler üzerinden yönlendirildiklerini, dönemin ve sürecin aktörleriyle yapılan görüşmelerin ardından taleplerin nakit ödemeye dönüştüğünü belirtti. Hüseyin Bozkurt, batma eşiğinde ve çaresiz oldukları için bu ödemeyi yapmak zorunda kaldıklarını vurgularken, Fatih Mehmet Bozkurt ise elden teslim edilen 4 milyon doların ardından projenin aynı gün onaylandığını mahkeme heyetine aktardı.