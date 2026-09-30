9 yasadışı bahis sitesine operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 yasadışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde 32 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporunda, şüphelilere ait hesapların 2023-2026 yıllarında toplam 4.1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yasadışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ofisler olduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. 30 şüpheliye ait toplam 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke konuldu. Aydın ve Çorum'da yapılan yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı.